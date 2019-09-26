شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يظهر قبل قليل ويصارح الشعب بما يجري خلف الكواليس بشأن اليمن .. ويلقي الكلمة الأخيرة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن "معركة بناء الدولة لن تتوقف، والنضال من أجل الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة والسلطة وتحقيق الحكم الرشيد وترسيخ الدولة الاتحادية بصيغتها التي قررتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني سيستمر حتى تحقيق تلك الأهداف كاملة غير منقوصة، وذلك عهدنا لأبناء شعبنا في شمال الوطن وجنوبه".

ودعا هادي - في خطابه للشعب اليمني بمناسبة العيد الـ 57 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة- كافة أبناء الشعب اليمني بكل أطيافه ومكوناته للوقوف مع مشروع الدولة الاتحادية الضامنة للتنوع الخلاق والحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والسلطة والتمثيل العادل لكل أبناء الشعب من أقصاه إلى أقصاه، والالتفاف حول خياراته وقيادته حتى يصل اليمن إلى بر الأمان بعيدا عن محاولات التقسيم والتهميش والإقصاء والعودة للعيش في مستنقعات التخلف.

وأضاف أن "مشروعنا واضح المعالم وثابت الأقدام، مشروع الإجماع الوطني الذي اختاره الشعب اليمني بكل فئاته في مؤتمر الحوار، يقوم على أساس من سيادة الدولة واستقلالها وحريتها وعلى قيم العدالة والحرية والمواطنة المتساوية".

وتابع: "لقد بذلنا كل جهدنا للسعي من أجل السلام ومازالت أيادينا البيضاء ممدودة لكل من يرغب في سلام حقيقي يقوم على سيادة الشعب واحترام خياراته لا على أساس واقع مفروض بقوة القمع والقهر والاستغلال والفوضى".

وتطرق الرئيس اليمني في كلمته، إلى دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن السيد مارتن جريفيث، وقال "حضرنا بفعالية وايجابية كل دورات المشاورات وقدمنا فيها تنازلت كبيرة من اجل السلام وآخرها في ستوكهولم التي اعتبرناها تقدم في طريق السلام".

وطالب المجتمع الدولي بالضغط لتنفيذ اتفاق السويد وعدم السماح للمليشيات بالتحلل من التزاماتها.

وخاطب رئيس الجمهورية كل أبنائه في شمال الوطن وجنوبه بالقول، "انتم سند الدولة وعزوتها، وانتم قوامها وقوتها، وهي بكم وهي إليكم، ونحن جميعا في مسيرة واحدة نناضل من أجل حياة كريمة لكل اليمنيين بلا استثناء ولا انتقاص ولا تهميش أو إقصاء".

نص الخطاب :

الحمد لله رب العالمين..

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين

الأخوة المواطنون الأعزاء:

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الأخوات المواطنات العزيزات:

أيها الشعب اليمني العظيم الذي عاش حياته وحياة آبائه مناضلا جسورا في سبيل الحرية والكرامة والديمقراطية والمواطنة المتساوية وهو على أتم الاستعداد ليعيش أبناؤه حياة النضال من اجل القيم النبيلة والعيش الحر والحياة الكريمة.

يا أبناء سبتمبر العظيم وأكتوبر المجيد أينما كنتم في داخل الوطن وخارجه.

أحّييكم بتحية الوطن، تحية الحرية والوحدة والديمقراطية تحية العزة والكرامة ويسعدني غاية السعادة أن أتوجه إليكم جميعاً بأصدق التهاني القلبية واخلص التبريكات بأعياد الثورة اليمنية المباركة العيد الـ 57 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة والعيد الـ 56 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة والعيد الـ 52 للثلاثين من نوفمبر يوم الجلاء والاستقلال المجيد.

هذه المناسبات الوطنية الغالية والعزيزة على قلوبنا جميعاً التي تعد انتصارا لقيم الشعب في التحرر من الإمامة الكهنوتية المتخلفة ومن الاستعمار البغيض، والتي تعتبر انطلاقا لا يتوقف لتحقيق الأهداف الوطنية التي ناضل في سبيلها الأحرار الثوار من أبناء شعبنا المناضل وقدموا من اجلها أغلى تضحية وأكرم عطاء وأشجع موقف.

أيها الشعب اليمني العظيم

تأتي هذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا ووطننا ما يزال يناضل من اجل ذات القيم ويسعى لنفس الأهداف ويواجه ذات الأشكال من التخلف والهمجية ومحاولات النيل من حريته واستقلاله وكرامته وسيادته.

وإننا ومعنا كل فئات شعبنا العظيم سنواصل السير في ذات الطريق الذي رسمه الأبطال الأحرار وسنمضي إلى إن نحقق غايات شعبنا بكل شجاعة وإقدام.

أيها اليمنيون الصامدون

إن لأفراح شعبنا بهذه الأعياد والمناسبات الوطنية الغالية دلالاتها العميقة ودروسها المتجددة التي تعلمنا السير على نهج تلك القيم والمبادئ العظيمة التي جاءت بها الثورة اليمنية.

لقد بدأ شعبنا نضالاته شمالا وجنوبا مجردا في بداياته من كل شيء إلا من العزيمة والإصرار والإيمان بقوة الشعب وإرادته التي هي من إرادة الله التي لا تقهر، وقهر بهذا الإيمان عهود الظلام والطغيان والاستبداد والحرمان والتخلف ومنتصراً لذاته في الحياة الحرة الكريمة المزدهرة وتحقيق أعظم مكاسبه وانجازاته وفي مقدمتها الوحدة المباركة والديمقراطية والتعددية وبناء المؤسسات، وبتلك الإرادة الجبارة والإصرار اليماني العنيد والصبر والنضال تحقق التغلب والانتصار على أخطر المؤامرات التي ظلت تحيكها تلك الأذيال المستأجرة من مخلفات الماضي الإمامي والاستعماري والتشطيري والمهووسة بأوهام العودة للماضي البغيض.

وها هو اليوم يخوض معركة المصير مع الأشكال ذاتها التي لم تتعلم دروس التاريخ ومازالت تتوهم إعادة الماضي والعيش في ظلامه، وسينتصر شعبنا كما انتصر أسلافه وسيصنع المجد اللائق بهذا الشعب، بالتاريخ لا بالماضي ،، بالشعب وأمجاده لا بالخونة والعملاء، وبالدولة ومؤسساتها لا بالفوضى والاسترزاق والسلاح والعنف.