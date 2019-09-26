شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: السعودية تنتصر للشرعية.. اتفاق جديد ينهي تمرد الانتقالي والإمارات.. هذه أبزر بنوده..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف برلماني وإعلامي مصري، الیوم الثلاثاء، عن بنود اتفاق المصالحة بین الحكومة الشرعیة الیمنیة المعترف بھا دولیاً، وبین المجلس الإنتقالي الجنوبي الموالي للإمارات، والتي تمت بموافقة التحالف العربي لدعم الشرعیة في الیمن.

وقال عضو مجلس النواب المصري ورئیس تحریر جریدة الأسبوع، مصطفى بكري، إن الإمارات والسعودیة وبحضور ممثلون عن الحكومة الشرعیة والانتقالي الجنوبي توصلت إلى اتفاقا للمصالحة وإنھاء الصراع في المحافظات الجنوبیة.

وأشار بكري إلى أن بنود الاتفاق تنص على خروج القوات المتصارعة من عدن الي مواجھة الحوثیین، وعودة الرئیس عبدربه منصور ھادي والحكومة الشرعیة والبرلمان الي عدن.

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وأوضح الإعلامي المصري أن الاتفاق ینص على عودة كافة السفارات العربیة والأجنبیة الي عدن وفي مقدمتھا السفارة السعودیة، مشیراُ إلى بقاء بعض القوات الامنیة في عدن لحفظ الامن تحت إشراف القیاده الامنیھ السعودیة.

كما أشار بكري إلى أن من المتوقع الاعلان عن ھذا الاتفاق رسمیا خلال الأیام القلیلة القادمة، وبحضور الملك سلمان بن عبدالعزیز ومحمد بن زاید، والقیادات الیمنیھ من كلا الجانبین.