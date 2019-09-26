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عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد وصول #رائد_الفضاء_الإماراتي.. وكالة روسية تعلن الان عن حدث مفاجئ في محطة الفضاء الدولية لأول مرة في التاريخ

أبلغ رائد الفضاء الروسي ألكسندر سكفورتسوف، اليوم الأربعاء، لمتخصصين في مركز مراقبة الروسي عن فشل نظام تكييف الهواء على متن المحطة الفضائية الدولية. ويأتي هذا الإعلان بعد أن التحمت المركبة "سويوز أم أس 15" بنجاح مع محطة الفضاء الدولية، مساء الأربعاء، والتي تضم ضمن طاقمها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، ورائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأميركية جيسيكا مير إلى المحطة الدولية. ------------------------------------- شاهد ايضا : • شاهد : السعودية العظمى في زمن بن سلمان .. شاهد فضيحة مدوية تهز المملكة .. خمر ونساء وقبلات واحضان في الشوارع .."فيديو" Advertisements • فضيحة اخلاقية تهز دول الخليج .. شاهد ما الذي حدث لهذة الفتاة المحجبة وسط الشارع .."فيديو" ------------------------------------- وسيجري المنصوري 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وذلك ضمن برنامج "الإمارات لرواد الفضاء"، الذي يشرف عليه مركز محمد بن راشد للفضاء، أول برنامج في المنطقة العربية يعمل على إعداد كوادر وطنية تُشارك في رحلات الفضاء، وتساعد في تحسين حياة البشر على سطح الأرض. جدير بالذكر أن العلاقات الإماراتية – الروسية تشهد نمواً وازدهاراً في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، ومن ضمنها القطاع الفضائي؛ إذ تم في حزيران/يونيو 2018، توقيع اتفاقية تعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس".

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