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ملابس إيفانكا ترامب الفاضحة باجتماع الأمم المتحدة تثير الجدل

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عدن - ياسمين التهامي - ملابس إيفانكا ترامب الفاضحة باجتماع الأمم المتحدة تثير الجدل

2019/09/26 الساعة 04:12 صباحاً

أثارت إيفانكا ترامب، الجدل بعد مشاركتها في ندوة أقيمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حرية الأديان، ضمت عددا من الناشطين في هذا المجال من أنحاء العالم

وظهرت ابنة الرئيس الأمريكية، وهي ترتدي قميصا أزرق اللون وتنورة بيضاء زينتها بعض الأزهار، إلا أن المثير للدهشة هو حضور إيفانكا لهذه الندوة دون ارتدائها لحمالة الصدر والذي أظهرته الصور التي تم التقاطها لها؛ لتتعرض للعديد من الانتقادات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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