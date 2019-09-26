اليونيسيف: تعليم أطفال اليمن على المحك في ظل العنف المتواصل

الخميس 26 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، الأربعاء، من أن تعليم 3.7 مليون طفل في اليمن على المحك، حيث لم يتم دفع رواتب المعلمين منذ أكثر من عامين في ظل العنف المتواصل.



وذكرت المنظمة الأممية في بيان، أن مليوني طفل يمني يتواجدون خارج المدارس، بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون تسربوا من الدراسة منذ تصاعد النزاع في مارس 2015.

وأضاف البيان أن النزاع ألحق دماراً واسعاً في نظام البلاد التعليمي الهش أصلاً، ولم يعد من الممكن استخدام مدرسة واحدة من كل خمس مدارس في اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع.

وشدد البيان على أنه "ينبغي على سلطات التعليم في جميع أنحاء اليمن أن تعمل معا، والتوصل إلى حل فوري لتوفير الرواتب لجميع المعلمين والموظفين العاملين في مجال التعليم كي يتمكن الأطفال من مواصلة تعليمهم".

حوافز نقدية

وحثت اليونيسيف المجتمع الدولي والمانحين وشركاء التنمية على دعم الحوافز النقدية المقدمة للمعلمين، بينما يستمر البحث عن حلول طويلة الأمد لأزمة الرواتب في اليمن.

وأكدت على ضرورة العمل على تحقيق السلام بما يتيح المجال للتعافي وعودة حياة الأطفال إلى طبيعتها.

ودعا البيان إلى "وقف الهجمات على المرافق التعليمية لحماية الأطفال والمعلمين"، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً جسيماً ضد الأطفال، كما تنتهك القانون الإنساني الدولي. وأضاف "لا بد من حماية المدارس باعتبارها مساحات تعلّم آمنة".

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ونقل البيان عن ممثلة اليونيسيف في اليمن سارا بيسلو نيانتي قولها: "لقد تسبب النزاع وتأخر عجلة التنمية والفقر في حرمان ملايين الأطفال في اليمن من حقهم في التعليم وحرمانهم من أملهم في مستقبل أفضل".

وأشارت إلى أن العنف والنزوح والهجمات التي تتعرض لها المدارس تتسبب في الحيلولة دون وصول العديد من الأطفال إلى المدارس.

إجبار الأطفال على القتال

وأضافت نيانتي: "يواجه الأطفال غير الملتحقين بالمدارس مخاطر متزايدة من التعرض لكافة أشكال الاستغلال بما في ذلك إجبارهم على الانضمام إلى القتال، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر. كما يفقدون فرصة النمو والتطور في بيئة تحيطهم بالرعاية والتشجيع، ويصبحون عالقين في نهاية الأمر في حياة يملؤها العوز والمشقة".

وحسب البيان، صرفت اليونيسيف في العام الدراسي المنصرم حوافز نقدية لأكثر من 127 ألفاً و400 من المعلمين والموظفين العاملين في المدارس، والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عامين لمساعدتهم في تغطية تكاليف المواصلات إلى المدرسة وغيرها من النفقات الأساسية.

صرف منح سعودية وإماراتية

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أعلنت في الأول من مارس الماضي، عن بدء صرف المنحة المقدمة من السعودية والإمارات بمبلغ 70 مليون دولار، ضمن مشروع دعم الحوافز النقدية للمعلمين والكادر المدرسي في المدارس الواقعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأعلنت السعودية والإمارات في أواخر أكتوبر من العام الماضي عن تقديمهما مبلغ 70 مليون دولار لدعم مرتبات المعلمين في اليمن لعدد 135 ألف معلم ومعلمة، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف.