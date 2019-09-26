شكرا لقرائتكم خبر عن عصابة دعارة نسائية لإغتضاب الرجال بدبي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" | خاص

ذكرت صحيفة إماراتية أنّ عصابة مكونة من رجل وثلاث نساء، استدرجت أستاذاً جامعياً ومحاضراً، الى شقة في منطقة جبل علي واعتدوا عليه وصوروه عارياً، وقاموا بإذلاله وإهانته وسرقوا منه نحو 100 ألف درهم.

وقال المجني عليه إنه وجد على سيارته بإمارة رأس الخيمة بطاقة دعاية لمركز “مساج” في دبي، فاستغل فرصة وجوده بدبي وتواصل على الرقم عبر “واتس اب”، فأرشدته إحدى المتهمات إلى شقة بالقرب من شارع “اليلايس” في جبل علي، وطرق الباب لكن لم يفتح أحد فحركه للداخل وبمجرد دخوله، فوجئ بالمتهمتين الأولى والثانية يسحبانه، وأغلقتا الباب خلفه.

ثم ظهر المتهم الثالث وأمسكه من رقبته وأحضرت المتهمة الأولى سكيناً وهددنه بالقتل فشعر بالرعب، وأجبروه على خلع ملابسه لتصويره، وكان يتوسل إليهم لتركه، لكنهم سرقوا النقود التي في جيبه، وبطاقته البنكية، وسحبوا النقود من رصيده.

وسحبت المتهمة الأولى والثانية مبلغ 35 ألف درهم من ماكينتي صراف آلي، واشترتا جهازي آيفون إكس ماكس بحوالي 8148 درهم، وتوجهتا إلى أحد الفنادق لشراء مشروبات كحولية وحجز طاولة لأيام عدة، ثم عادتا إلى الشقة وتقاسم المتهمون الأموال سوياً، وغادرت النساء الشقة تاركات المجني عليه مع المتهم الثالث.

Advertisements

وأضاف المجني عليه أنه توسل إليهم لتركه بعد أخذ النقود، لكنهم أخبروه بأنهم سوف يقطعون أذنه أولاً، وقاموا بإذلاله قبل أن تغادر النساء وتتركنه مع الرجل، الذي أخبره بأنه احتفظ بصورته وفيديو له وسوف يفضحه إذا لم يتواصل معه بعد ثلاثة أيام ويمنحه مزيداً من الأموال.

وأشار المجني عليه إلى أنه غادر وركب سيارته حتى وصل إلى إمارة رأس الخيمة ووجد دورية شرطة فأخبر أفرادها بما حدث، فطلبوا منه التوجه إلى مركز شرطة بالإمارة هناك، ثم العودة إلى دبي للإبلاغ في المركز الذي وقعت في نطاق اختصاصه الجريمة.

وتعتبر إمارة دبي من أكثر المدن عالميا انحلالا أخلاقيا كما كشفت تقارير بأنها أكثر شراء للخمور حيث وقد سمحت دولة الامارات في العام 2016 بالسماح بشراء الخمور وبيعها في المحلات بما فيها شهر رمضان المبارك.

وقالت صحيفة ” واشنطن بوست” الأمريكية، إن هذا القرار يعكس حرص الإمارات على زيادة إيرادات الدخل والسياحة من تلك التجارة خاصة أنه من المنتظر أن يزور البلاد نحو مليون سائح الشهر الجاري.

وتشير الصحيفة إلى سبب آخر يبرر قرار دبي وهو فرضها ضرائب على مبيعات واستيراد الخمر، ففي عام 2014 باعت 67.2 مليون لتر بيرة، و20 مليون مشروبات كحول أخرى. وخلال السنوات الماضية، كانت قوانين البلاد تفرض على من يرغب احتساء الخمر الانتظار حتى المغرب، كما تضطر صالات الخمر في أبراج دبي لتخفيض صوت الموسيقى

