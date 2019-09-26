شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان رسمي من التلفزيون السعودي يصعق عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط ومحمد الحوثي ويجن جنونهم ويربك كل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال التلفزيون السعودي، مساء يوم الثلاثاء، إن الأمن السعودي نجح بتحرير المواطن ناصر الذروي، الذي كان أسيرًا في سجون الحوثيين، منذ 4 سنوات.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أسرة الذروي استلمت ابنها المحرر مباشرة بعد وصوله إلى مطار جدة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل ومواقع إخبارية صورا للأسير الذروي وهو ينزل من طائرة سعودية في مطار جدة، وصورا لاستقباله من طرف عائلته.

وذكرت تقارير سابقة أن ”الذروي“ اختُطف من الحدود السعودية مع بداية الحرب مع الحوثيين، وتعرض للتعذيب في سجون الميليشيات، رغم وضعه الصحي الصعب.

Advertisements