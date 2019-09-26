شكرا لقرائتكم خبر عن ليست السعودية ولا دول الخليج .. دولة كبرى تفتح ذراعيها لليمنيين وتسمح لهم بالدخول إلى أراضيها دون... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، البشرى لليمنيين المقيمين في جمهورية مصر العربية أو الراغبين في السفر إليها.

وكشف المكتب، عن لقاء مرتقب بين البركاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال الأيام القادمة.

وقال بحسب غرفة أخبار "المشهد الخليجي"، بأن أهم النقاط التي سيضعها البركاني للسيسي هي "استثناء اليمنيين من رسوم الإقامة والسماح لهم بالدخول إلى مصر دون تأشيرة مسبقة أو تقرير طبي".

وأمس الثلاثاء، عقدت في مقر البرلمان المصري بالعاصمة المصرية القاهرة، جلسة مباحثات يمنية - مصرية مشتركة برئاسة رئيسا مجلسي النواب في البلدين سلطان البركاني والدكتور علي عبد العال.

حيث أكد رئيس مجلس النواب المصري أن "مصر تفتح ذراعيها لكل اليمنيين وأنهم يحضون برعاية كريمة وسيمنحون كافة التسهيلات".