مسؤولة أممية تنتقد المجازر السعودية الاخيرة في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إن 22 شخصاً بينهم نساء وأطفال قتلوا وأصيب 15 آخرين في غارات جوية بمحافظتي عمران والضالع خلال اليومين الماضيين .. معتبرة ذلك أمر قاسٍ ومؤلم للغاية.

وأكدت غراندي في بيان لها أنه من المؤسف جداً حدوث هذه المآسي أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوقت الذي يجتمع فيها قادة العالم لتعزيز سبل الأمن والسلام.

وأضافت “حان الوقت الذي يجب فيه على الجميع إيجاد طرق لإنهاء هذه الحرب الشنيعة”.