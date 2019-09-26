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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتحي بن لزرق يكشف بالصور ما حدث يوم امس في اربع محافظات جنوبية لأول مرة منذ سنوات

قال الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق قبل قليل ان عدد من المحافظات الجنوبية احتفلت مساء امس الاربعاء بالذكرى ال57 لثورة 26سبتمبر لأول مرة منذ سنوات وفي تغريدة رصدها موقع صوت المغتربين قال بن لزرق ان محافظات شبوة وابين والمهرة وحضرموت احتفلت مساء امس الاربعاء بالذكرى ال57 لثورة 26سبتمبر واشتعلت النيران في قمم الجبال احتفاء بهذة المناسبة. ------------------------------------- شاهد ايضا : • شاهد : السعودية العظمى في زمن بن سلمان .. شاهد فضيحة مدوية تهز المملكة .. خمر ونساء وقبلات واحضان في الشوارع .."فيديو" Advertisements • فضيحة اخلاقية تهز دول الخليج .. شاهد ما الذي حدث لهذة الفتاة المحجبة وسط الشارع .."فيديو" -------------------------------------

موقع "صوت المغتربين" يعيد نشر تغريدة بن لزرق كما وردت على حسابه في تويتر :

( لأول مرة منذ سنوات تحتفل محافظات جنوبية مثل شبوة وابين والمهرة وحضرموت بذكرى ثورة 26سبتمبر وتشعل النيران بقمم الجبال احتفاء بهذه المناسبة. قلنا للمجانين، افرغتم مشروع الانفصال من محتواه بسلوكياتكم المجنونة ولم يصدقوا. استلموا،هاهو الجنوب يعلن وفائه لليمن كل اليمن وينبذ مشروعكم.)

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