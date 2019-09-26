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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : في تحدي واضح للحوثيين ...الشيخ صادق الاحمر يفاجئ الجميع ويبداء باشعال شرارة الثورة وسط العاصمة صنعاء "صورة"

أُوقدت شعلة الذكرى الـ57 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مساء اليوم الأربعاء في منزل الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بالعاصمة صنعاء.

ويعد إيقاد شعلة سبتمبر في منزل الأحمر تقليد سنوي، باعتبار هذا المنزل يحمل دلالات ثورية لما مثله وقدمه آل الأحمر من تضحيات جسمية في ثورة سبتمبر المجيدة.

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وقد تزين منزل الراحل " عبدالله الأحمر" بأعلام الجمهورية احتفاء بهذه المناسبة العظيمة.

هذا ويحتفل اليمنيون في كافة المحافظات الجمهورية بالذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر والتي أطاحت بنظام حكم الإمامة في اليمن.