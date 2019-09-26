شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أبطال الجيش الوطني في محور أبين يقودون شعلة ثورة 26 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أوقد أبطال الجيش الوطني، في محور أبين، مساء الأربعاء، شعلة العيد الـ 57 لثورة 26 سبتمبر المجيدة.

وهنأ أبطال الجيش الوطني، في محور أبين، القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، نائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، ووزير الدفاع الفريق محمد علي المقدشي، بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة سبتمبر الخالدة.

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مجددين العهد والولاء للقيادة السياسية والعسكرية بالسير على درب الشهداء الأحرار في ثورة 26 سبتمبر، حتى تحرير كامل أراضي الجمهورية اليمنية من المليشيا المتمردة وإرهابها، وتحقيق كامل أهداف الثورة، مؤكدين وقوفهم سدا منيعا أمام كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.