- 1/2
- 2/2
الأربعاء 25 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
منعت مليشيا الحوثي الانقلابية فريقاً أممياً وفرق الصيانة من الوصول الى الخزان النفطي العائم "الباخرة صافر" قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر.
زيارة الفريق تسعى إلى تقييم الأضرار التي لحقت بالخزان العائم وإعادة صيانتها، تمهيدا للبدء بتفريغ كميات النفط المخزنة وبيعها.
وعبرت وزارة النفط والمعادن عن استنكارها الشديد لاستمرار تعنت مليشيات الحوثي الانقلابية ومنعها للفريق.
واعتبرت الوزارة ذلك التصرف تحدي سافر وصريح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومواصلة انتهاجها مسار التنصل عن اتفاقاتها والتزاماتها التي قطعتها للأمم المتحدة بالسماح بإدخال الفريق الأممي الذي وصل الى جيبوتي الشهر الماضي قبل ان تتراجع وتمنع دخول الفريق.
وحذر البيان، من أن انفجار الخزان العائم أصبح وشيكا في ظل الوضع السيئ والمتدهور للباخرة، ما ينذر بكارثة بيئية ستكون الأكبر في التاريخ.
وأشار البيان، الى إن إستمرار مثل تلك التصرفات المليشاوية وعدم إحترامها للقوانين الدولية ولتدخلات المجتمع الدولي ومناشدات الحكومة اليمنية إنما يعتبر تهديداً واضح وصريح للمنطقة ككل وكذا لسلامة البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تمنع فريقاً أممياً من الوصول إلى خزان النفط العائم قبالة سواحل الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.