إب: حوثيون يعتدون على مواطن ويشرعون في هدم منزله

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي

كتب الخليج 365-إب

قالت مصادر محلية في محافظة إب ان قيادات حوثية قامت بالاعتداء على مواطن وشرعوا في هدم منزله في مديرية العدين بمحافظة إب.

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وذكرت المصادر أن القيادي الحوثي عباس محمد صلاح، المُعين من قبل المليشيات مدير عام مديرية العدين بمعية بعض من أقاربه ومجموعة مسلحة تتبعهم قاموا بالاعتداء والهجوم على المواطن عبدالواحد الكامل وعلى منزله بدون وجه حق.

وأضحت أن القيادي الحوثي ومسلحيه قاموا بكل همجية وبقوة السلاح بإحضار شيول بغرض هدم منزل المواطن الكامل دون أدنى مسوغ قانوني.

وأضافت المصادر إن المواطن الكامل وعدداً من المواطنين حاولوا إيقاف هذا التصرف الهمجي واستيضاح الأسباب حول الإقدام على مثل هذا الإجراء.. ولكن المجاميع المسلحة أصرت على تنفيذ التوجيهات دون أي نقاش، وقامت بتطويق المنزل بالمجاميع المسلحة والاعتداء على من يقف أمامهم بضربه وتهديده بالسلاح وزجه في السجن.

وأشارت المصادر إلى أن المواطن الكامل وعدداً من المواطنين تعرضوا لإصابات كما ألحقت أضرار في المنزل نتيجة إزالة الحماية الخاصة به وجعله معلقاً معرضاً للانهيار بأية لحظة.