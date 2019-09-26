شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق: محافظات جنوبية تنتصر للجمهورية والوحدة وتحتفي بعيد ثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رصد موقع "يمن دايركت" مجموعة تغريدات للصحفي فتحي بن لزرق عبر تويتر أكد فيها أنه و‏لأول مرة منذ سنوات تحتفل محافظات جنوبية مثل شبوة وابين والمهرة وحضرموت بذكرى ثورة 26سبتمبر وتشعل النيران بقمم الجبال احتفاء بهذه المناسبة.

وأضاف: قلنا للمجانين، افرغتم مشروع الانفصال من محتواه بسلوكياتكم المجنونة ولم يصدقوا.

استلموا،هاهو الجنوب يعلن وفائه لليمن كل اليمن وينبذ مشروعكم.

‏من جهة أخرى كشف بن لزرق بالصور عن إجراءات حديثة في مطار عتق بشبوة، وقال:

هذا مطار عتق صباح اليوم الثلاثاء ، تجهيزات على قدم وساق لافتتاحه.

بقدر مانحن سعداء لشبوة واهلها بقدر ماتؤلمنا قلوبنا على عدن واهلها .

اضاعوا عدن وكانت لديها فرصة تاريخية لقيادة اليمن من شرقه الى غربه، لكنها ذات العقول التي اضاعت جنوب اليمن منذ عقود.

صبراً عدن .

