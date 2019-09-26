شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق: محافظات جنوبية تنتصر للجمهورية والوحدة وتحتفي بعيد ثورة الـ26 من سبتمبر الخالدة.. شاهد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - رصد موقع "يمن دايركت" مجموعة تغريدات للصحفي فتحي بن لزرق عبر تويتر أكد فيها أنه ولأول مرة منذ سنوات تحتفل محافظات جنوبية مثل شبوة وابين والمهرة وحضرموت بذكرى ثورة 26سبتمبر وتشعل النيران بقمم الجبال احتفاء بهذه المناسبة.
وأضاف: قلنا للمجانين، افرغتم مشروع الانفصال من محتواه بسلوكياتكم المجنونة ولم يصدقوا.
استلموا،هاهو الجنوب يعلن وفائه لليمن كل اليمن وينبذ مشروعكم.
من جهة أخرى كشف بن لزرق بالصور عن إجراءات حديثة في مطار عتق بشبوة، وقال:
هذا مطار عتق صباح اليوم الثلاثاء ، تجهيزات على قدم وساق لافتتاحه.
بقدر مانحن سعداء لشبوة واهلها بقدر ماتؤلمنا قلوبنا على عدن واهلها .
اضاعوا عدن وكانت لديها فرصة تاريخية لقيادة اليمن من شرقه الى غربه، لكنها ذات العقول التي اضاعت جنوب اليمن منذ عقود.
صبراً عدن .
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