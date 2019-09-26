شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يتمسك بمطلب السلام مع السعودية والجبير يتحدث عن تسوية والإمارات تطالب بطي صفحة اليمن. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365"- خاص

قال مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي لسلطات الحوثيين أن سلطاتهم لازالت متمسكة بمبادرة السلام التي قدمتها مؤخراً وذلك لحقن الدماء والتعاطي مع الحلول ،مشيراً أن تعاطي التحالف مع المبادرة كان لم يكن مسؤولاً او مشجعاً ،ناصحاً التحالف العربي بالمضي نحو السلام والتقاط المؤشرات الإيجابية ،ودعا العالم إلى الالتفات إلى معاناة اليمن ومايحدث من تجويع وحصار وعدم التعامل مع حكومة هادي كونها لم تعد موجودة على الأرض.

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وكان المشاط قد

أعلن وقف استهداف الأراضي السعودية بالطائرات المسيرة الباليستية والمجنحة.

وقال "إننا ننتظر من التحالف السعودي الاستجابة لهذه المبادرة ووقف كل أشكال الاستهداف الجوي للأراضي اليمني".

وقال إن استمرار الحرب قد يفضي إلى تطورات خطرة ستكون دول ماوصفه بالعدوان المتضرر الأكبر من استمرارها.



وأمس ،قال الوزير السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير "متفائلون بأن حلا قريبا قد يحدث في اليمن"مشيراً أن الحوثيين نقضوا كل الاتفاقيات وتأمل بلاده بحل سياسي في اليمن وفق المرجعيات ،مؤكدأ أن حرب بلاده باليمن من اجل استقرار المنطقة ومنع إنتشار مليشيات إيران



وأكد أن بلاده تعمل مع الإمارات لإعادة هيكلة قوات الجيش اليمني ،لافتاً أن بلاده تسعى لتسوية سياسية في اليمن وليس لحسم عسكري.

وكان قد طالب مستشار محمد بن زايد بوقف العمليات العسكرية في اليمن وانهاء الحرب .

وفي تغريدة قال استاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدالله ان هذا هو الوقت المناسب لكي يبادر التحالف العربي بوقف عملياته العسكرية ويعلن هدنة مؤقتة كخطوة أولى لطي صفحة الحرب في اليمن.

يشار إلى ان ذات المستشار "عبدالخالق عبدالله"، قال في تغريدة سابقة بعد استهداف الطيران المسير لشركة أرامكو السعودية أن الإمارات تحسب مليون حساب لخطواتها وهي أذكى من ان يزج بها في معركة ليست بمعركتها.

