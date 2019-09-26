163 غارة على اليمن منذ إعلان وقف الهجمات على السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أعلن المتحدث باسم الجيش اليمني واللجان الشعبية العميد يحيى سريع إن التحالف السعودي شن منذ إعلان مبادرة وقف الهجمات على السعودية الأسبوع الماضي وحتى الآن 163 غارة جوية على مختلف المناطق في اليمن.

مبيناً ان الغارات استهدفت المدنيين وأدت لاستشهاد وجرح العشرات وتعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان.

وقال سريع في تصريح له إن “حصيلة غارات العدوان السعودي الأمريكي منذ اعلان مبادرة الرئيس مهدي المشاط حتى اليوم 163 غارة جوية سقط على إثرها عشرات الشهداء والجرحى وخلفت دمارا كبيرا في ممتلكات ومزارع المواطنين”.

وكانت رئيس المجلس السياسي الاعلى مهدي المشاط قد أعلن الأسبوع الماضي عن مبادرة أحادية الجانب قضت بوقف الهجمات على كامل الأراضي السعودية بمختلف أنواعها بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والمجنحة محلية الصنع، كبادرة حسن نية من اليمن في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة تصعيداً كبيراً وتهديدات متبادلة بين إيران وأمريكا وحلفائها في المنطقة وعلى رأسها السعودية.

وقال المشاط في مبادرته المعلنة بأنه ينتظر مبادرة مماثلة من السعودية، غير أن الأخيرة ردت في اليوم التالي من المبادرة بتنفيذ غارة جوية استهدفت أسرة كاملة في منطقة قعطبة بمحافظة الضالع جنوب اليمن أدت لمقتل 15 شخصاً مدنياً معظمهم أطفال ونساء وجرح 7 آخرين.

وقد حذر الجيش واللجان مجدداً التحالف السعودي من استمرار الحرب على اليمن والحصار المفروض على البلاد، كما أكد المشاط في خطاب تلفزيوني بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر مساء الأربعاء أن صنعاء أمامها أياماً محدودة جداً لتقييم مدى تعاطي السعودية مع المبادرة المعلنة، مهدداً بأن القوات اليمنية بعد ذلك لن تصبر أكثر وستستأنف ضرباتها ضد السعودية والإمارات بشكل أعنف.