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عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية العظمى في زمن بن سلمان .. فضيحة مدوية تهز المملكة .. خمر ونساء وقبلات واحضان في الشوارع .."فيديو"

إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي يمثل أحد فضائح ما وصلت اليه السعودية العظمى في زمن بن سلمان ورؤيته بتحويلها من دولة التوحيد إلى دولة الخمر و الرقص و الترفيه إلى أبعد حدود وبدون قيود أبدا. فبعد فضيحة إعلان تركي آل الشيخ بحث الناس على الترفيه بأي طريقة وبأي ثمن، حتى إنه طلب منهم الإقتراض من البنك من اجل الصرف على الترفيه الذي أحدثه في بلد الحرمين الشريفين، ليتحول لقب الملك السعودي في المستقبل من خادم الحرمين إلى خادم المنكرين الخمر و الدعارة. ------------------------------------- شاهد ايضا : • شاهد : السعودية العظمى في زمن بن سلمان .. شاهد فضيحة مدوية تهز المملكة .. خمر ونساء وقبلات واحضان في الشوارع .."فيديو" • فضيحة اخلاقية تهز دول الخليج .. شاهد ما الذي حدث لهذة الفتاة المحجبة وسط الشارع .."فيديو" Advertisements ------------------------------------- فقد تم تداول فيديو لشابا سعودي يرقص ويستعرض في الشارع وهو سكران ويحمل الخمر بيده بدون حرج ولا خوف ولا أدب، في منظر لن تجده حتى في أكثر الدول حرية وهي الدول الأوروبية، فهذه المناظر لا تحصل في الشوارع، وممنوعة بالأساس. الفيديو إستفز النشطاء في السعودية وخارجها للحال الذي وصلت له المملكة السلمانية الجديدة. شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة حقوق الضعوف السعودية وعلقوا عليه ما نصه: “عندما يتم دعم برامج هيئة الترفيه بكل الوسائل الحكومية الممكنة وإعطائها أولوية وصلاحيات مفتوحة.. تكون هذه النتيجة”

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