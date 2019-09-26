شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صادق الاحمر يتحدى الحوثيين ويوقد شعلة 26سبتمبر في منزله بالعاصمة صنعاء .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - صادق الاحمر يتحدى الحوثيين ويوقد شعلة 26سبتمبر في منزله بالعاصمة صنعاء .."صور"

أُوقدت شعلة الذكرى الـ57 لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، مساء اليوم الأربعاء في منزل الراحل الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر بالعاصمة صنعاء.

ويعد إيقاد شعلة سبتمبر في منزل الأحمر تقليد سنوي، باعتبار هذا المنزل يحمل دلالات ثورية لما مثله وقدمه آل الأحمر من تضحيات جسمية في ثورة سبتمبر المجيدة.

-------------------------------------

شاهد ايضا :

• شاهد : السعودية العظمى في زمن بن سلمان .. شاهد فضيحة مدوية تهز المملكة .. خمر ونساء وقبلات واحضان في الشوارع .."فيديو"

Advertisements

• فضيحة اخلاقية تهز دول الخليج .. شاهد ما الذي حدث لهذة الفتاة المحجبة وسط الشارع .."فيديو"

-------------------------------------

وقد تزين منزل الراحل " عبدالله الأحمر" بأعلام الجمهورية احتفاء بهذه المناسبة العظيمة.

هذا ويحتفل اليمنيون في كافة المحافظات الجمهورية بالذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر والتي أطاحت بنظام حكم الإمامة في اليمن.