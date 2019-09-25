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عدن - ياسمين التهامي - قيادة القطاع العسكري في الحجرية تحتفي بالذكرى (57) لثورة 26سبتمبر الخالدة
جهينة يمن: خاص
احتفت مساء اليوم قيادة وضباط وصف ضباظ وأفراد اللواء( 35 )مدرع في الحجرية بتعز بالذكرى (57) لثورة 26 سبتمبر 1962م الخالدة وأضاءت سماء الحجرية بالألعاب النارية وإشعال شارات النصر على رؤوس الجبال الاستراتيجية في كل من جبل صبران - جبل منيف- جبل يمين في العزاعز وجبل بيحان في ذبحان -دقم الصيح المطل على الأحكوم .
وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم للقيادة السياسية برئاسة المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وقائد اللواء العميد الركن عدنان الحمادي ، وقيادة قطاع الحجرية العسكري اهتماهم المطلق بحماية المناطق وحرصهم المطلق على تأمين البوابة الجنوبية لمحافظة تعز ووقوفهم درع واقي لمحاولات الحوثة التسلل الى تلك المناطق.
وفي سياق متصل فقد شارك أبناء جبل صبران والعزل الأخرى إحياء هذه الذكرى العظية لثورة الشعب المجيدة وحذر أبناء الحجرية كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين والنازحين في الشمايتين واضعين ثقتهم بقيادة اللواء (35) بأنه على قدر عال من تحمل المسؤولية والتصدي لكل دعاة الفتنة ورفضهم الخنوع وتأييدهم المطلق ووقوفهم مع هذا اللواء الذي اثبت انه نواة الجيش الوطني القادر على حماية المكتسبات والحفاظ على اهداف ثورة الشعب السبتمبرية والاكتوبرية.
ووعد ابناء الشمايتين وقوفهم ومساندتهم للجيش الوطني الذي يحمي ولا يفرط يصون ولا يبدد ويرفض الفتن والدعوات الى شق الصف وهواة التحريض وتدمير النسيج الاجتماعي في الريف .
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