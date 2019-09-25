ناشطون يطلقون حملة واسعة في ذكرة ثورة سبتمبر والحوثيون يراقبون عن كثب

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

ميليشيا الحوثي

كتب الخليج 365-صنعاء

اطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء حملة شعبية واسعة بمناسبة الذكرى السابع والخمسين لثورة 26 سبتمبر، وذلك تحت هشتاق #ثوره_26_سبتمبر_خالدة.

Advertisements

وقال الناشطون ان الحملة تهدف الى إيصال رسالة قوية للمليشيات الحوثية وقوى الرجعية والتخلف وجماعات الظلام والإرهاب بأن المخططات الهادفة للنيل من الجمهورية ومكتسبات ثورة السادس والعشرين من سبتمبر وأهدافها الراسخة مكشوفة لجميع اليمنيين الذين يرفضون بشكل قاطع المشروع الطائفي للمليشيات ومحاولاتها البائسة لتكريس سلطة الإمامة من جديد.

واكد الناشطون خلال الحملة أن ظهور أساليب الكهنوت والإمامة جعل جميع أبناء اليمن يدركون قيمة ثورة سبتمبر الخالدة والتي ضحى من أجلها الأبطال وبذلوا الأرواح رخيصة مقابل ألا يعلو مواطن على آخر أو فئة على حساب بقية الشعب اليمني العظيم، كما أن الحملة جاءت تأكيداً على رفض اليمنيين العودة إلى عهود الفقر والجهل والمرض الذي ميز حقبة الإمامة البائدة.

واعتبروا ثورة ال26 من سبتمبر 1962م من أعظم الثورات في المنطقة والتي استطاع الثوار الأبطال فيها اجتثاث أحد أعتى الأنظمة الاستبدادية في العالم والذي جثم على صدور اليمنيين عقوداً من الزمن.