الأربعاء 25 سبتمبر 2019

الهلال الاماراتي يواصل ترميم المدارس في الساحل الغربي

كتب الخليج 365-الحديدة

فتح الهلال الاماراتي اليوم الاربعاء مدرسة الغريرة في مديرية باب المندب بعد إعادة ترميمها وتأهيلها.



ويأتي ذلك في اطار العمل الخيري الذي تقدمه الهيئة في الساحل الغربي. وتشمل حملة العودة إلى المدرسة، والتي تم تدشينها منتصف الشهر الجاري، افتتاح 16 مدرسة في الساحل الغربي أعادت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ترميمها وتأهيلها وتزويدها بالوسائل التعليمية بعد أن كانت الحرب المفروضة من قبل المليشيا الحوثية قد أخرجتها عن الجاهزية تماما.

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كما تشمل توزيع 3000 مقعد دراسي مزدوج والحقيبة المدرسية المتكاملة على مختلف المدارس المؤهلة من قبل هيئة الهلال وعددها 36 مدرسة موزعة على طول امتداد الساحل الغربي، من باب المندب بمحافظة تعز إلى الدريهمي بمحافظة الحديدة.

ونقل أحمد غويري، مدير المدرسة، شكر وامتنان إدارة التربية والتعليم وكافة أهالي المديرية لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً.

وأكد أن ترميم وتأهيل المدرسة - 14 فصلا مع مرافقها- سيمكن نحو 900 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية ومواصلة تعليمهم.

وأضاف، في تصريح له عقب افتتاح المدرسة وتوزيع الحقيبة المدرسية المتكاملة على الطلاب، إن هذا الدعم السخي ليس غريبا على دولة الإمارات بقدر ما هو امتداد لمسيرة عطاء بدأها الشيخ زايد، رحمة الله عليه، وستظل محفورة في قلب كل يمني.

وتولي دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية ممثلة بهيئة الهلال الأحمر، القطاع التعليمي أهمية خاصة وذلك ضمن جهودها المتواصلة والرامية لتطبيع الحياة وضمان مستقبل الطلاب والطالبات في المديريات والمحافظات اليمنية المحررة.