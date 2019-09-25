سياسي يمني لـ"اليمن العربي": الحوثيين يتعاملون وكأنهم إنتصروا في الحرب

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

الكاتب والسياسي اليمني محمود الطاهر

كتب الخليج 365

قال محمود الطاهر، الكاتب والسياسي اليمني، أن هشام شرف منتحل وظيفة وزير خارجية اليمن (حكومة عملاء إيران الحوثية)، يعلن (تارة لقناة الميادين، وتارة لوكالات أنباء دولية) أن جماعة مليشيا الحوثي تمهل السعودية بعض الوقت للرد على مبادرتها لوقف الحرب عليهم ليتمكنوا من الانفراد وتحقيق حلم إيران (الهلال الشيعي)، وإلا سيتم الرد..

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وأكد الطاهر لـ"الخليج 365"، أنه يتحدث هشام شرف وكأن الحوثيين انتصروا في هذه الحرب، وهو حديث سبق به مهدي المشاط، لكن الحديث بهذا التبجح لن يكون له نتائج وفق الأهواء الحوثية، ولن يتنازل اليمنيين عن المرجعيات الثلاث، ولن يستسلم اليمن لهذا الاحتلال..

وأضاف الكاتب والسياسي اليمني، إن كان الحديث يبدوا عليه محاولة الحوثيين القول بأنهم انتصروا في هذه الحرب، من خلال محاولاتهم المتكررة الإثبات غير المنطقي أنهم وراء هجومهم على معملين لأرامكو السعودية لكي يفدوا إيران ويبعدوها عن المأزق الذي وقعت بها، وها ما يثبت أنها جماعة ارتزاق لا أكثر لا يهمها اليمن ولا اليمنيين بل يهمها إيران، لكن الحقيقة تبدوا أنهم يعلنوا استسلامهم بطريقة انتصار.

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