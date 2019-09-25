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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
عبد الله مري البلوشي
كتب
سيد مصطفي
قال عبد الله مري البلوشي، المتحدث باسم حركة بلوشستان الحرة، أن إعلان النجم الهندي شاروخان عن بلوشستان، هو صوت جديد مع القضية البلوشية، خاصة وأنه فنان مؤثر ليس في الهند فقط ولكن إقليميًا ودوليًا، كما أن المسلسل سيضم عدد كبير من الفنانين ببليود الذين لم يسبق لهم الإشتراك في أعمال درامية من قبل.
وأكد البلوشي لـ"الخليج 365"، أن المسلسل الجديد سيكون له صدى كبير وذلك لأن المسلسلات الهندية عليها إقبال في كل من الهند وبنجلاديش وحتى باكستان نفسها، مبينًا أن تبنى نجم مثل شاروخان للقضية البلوشية في المسلسل الذي سيعرضه سيكون أيضُا له تأثيره العالمي.
واضاف المتحدث باسم حركة بلوشستان الحرة، أن الهند تدعم القضية البلوشية، وذلك من خلال المسلسل الجديد، أو دعمها للخيمة البلوشية أمام الأمم المتحدة بمبالغ ضخمة، مبينًا أن العديد من المتابعين كانوا يعتقدون في الماضي أن الهند تستخدم القضية البلوشية كورقة ضغط، ولكن بدا الآن أن هناك دعم واضح وصادق للقضية البلوشية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاروخان يعلن عن مسلسل عن بلوشستان وناشط بلوشي يرد لـ"اليمن العربي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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