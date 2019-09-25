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شاروخان يعلن عن مسلسل عن بلوشستان وناشط بلوشي يرد لـ"اليمن العربي"

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سيد مصطفي 0 تبليغ

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019

عبد الله مري البلوشي

عبد الله مري البلوشي

شاروخان يعلن عن مسلسل عن بلوشستان وناشط بلوشي يرد لـ

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سيد مصطفي

قال عبد الله مري البلوشي، المتحدث باسم حركة بلوشستان الحرة، أن إعلان النجم الهندي شاروخان عن بلوشستان، هو صوت جديد مع القضية البلوشية، خاصة وأنه فنان مؤثر ليس في الهند فقط ولكن إقليميًا ودوليًا، كما أن المسلسل سيضم عدد كبير من الفنانين ببليود الذين لم يسبق لهم الإشتراك في أعمال درامية من قبل.

وأكد البلوشي لـ"الخليج 365"،  أن المسلسل الجديد سيكون له صدى كبير وذلك لأن المسلسلات الهندية عليها إقبال في كل من الهند وبنجلاديش وحتى باكستان نفسها، مبينًا أن تبنى نجم مثل شاروخان للقضية البلوشية في المسلسل الذي سيعرضه سيكون أيضُا له تأثيره العالمي.

واضاف المتحدث باسم حركة بلوشستان الحرة، أن الهند تدعم القضية البلوشية، وذلك من خلال المسلسل الجديد، أو دعمها للخيمة البلوشية أمام الأمم المتحدة بمبالغ ضخمة، مبينًا أن العديد من المتابعين كانوا يعتقدون في الماضي أن الهند تستخدم القضية البلوشية كورقة ضغط، ولكن بدا الآن أن هناك دعم واضح وصادق للقضية البلوشية.  

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