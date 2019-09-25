مليشيا الحوثي تمنه إيقاد الشعلة في محافظة ذمار

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

مليشيا الحوثي

كتب الخليج 365-ذمار

قالت مصادر محلية في محافظة ذمار إن مليشيا الحوثي منعت مواطنين مساء اليوم من ايقاد الشعلة في النادي الاحمر.

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وذكرت المصادر أن مليشيا الحوثي الانقلابية يمثلها المدعو "مجاهد شايف العنسي"، القائم بأعمال محافظ ذمار، منع المشاركين من إيقاد الشعلة بمناسبة العيد الـ 57 لثورة الـ 26 من سبتمبر الخالدة.

وأضحت المصادر أن المواطنين توافدوا إلى النادي لإيقاد شعلة الاحتفال بالعيد الوطني لثورة الـ 26 من سبتمبر، بعد دعوة وجهت إليهم من ناشطون في مواقع التواصل الأجتماعي .

وتفاجأ المواطنون بمنع المليشيات من إيقاد الشعلة في النادي الأحمر، وطلبت منهم المغادرة فوراً ، معللة هذا الاجراء بالاكتفاء بفعالية الاحتفال التي ستقام بأمانة العاصمة صنعاء.