نضال سعيد السبع

كتب الخليج 365

قال نضال سعيد السبع، المحلل السياسي اللبناني، ان ترامب يتجه للتفاهم مع ايران ،لانه مقبل على الانتخابات ويريد امرين اقناع الناخب الامريكي انه استطاع تعديل الاتفاق النووي الإيراني.



وأكد السبع لـ"الخليج 365"، أن ترامب يبحث عن الهدوء خلال فترة الانتخابات ، وجب على العرب صياغة استراتيجيتهم بناء على هذه المعطيات وعلى أداء ترامب فى المرحلة السابقة.

وأضاف المحلل السياسي اللبناني، أنه لقد ولى زمن الاستفراد فى مجلس الامن، ولم يعد اردوغان قادرا على تمرير أجندته فى الامم المتحدة، الفيتو المزدوج الروسي والصيني والذي اسقط مشروع القرار حول وقف اطلاق النار فى ادلب ،هو بمثابة رسالة امنية وعسكرية وسياسية لاردوغان مفادها ان زمن رعاية التنظيمات الارهابية قد ولى وانتهى.

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كانت هذه تفاصيل خبر محلل سياسي لبناني لـ"اليمن العربي": ترامب سيخذل العربمع إيران لهذه الأسباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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