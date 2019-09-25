نادرة عبد القدوس

كتب الخليج 365

قالت نادرة عبد القدوس، نائبة رئيس دائرة الإعلام بالجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، أن مصر عبد الناصر قدمت الكثير من الدعم المادي المعنوي للشعب اليمني شمالاً والكل يعرف ان مصر ارسلت آلاف الجنود والضباط المصريين للدفاع عن الجمهورية الفتية التي أمام حكم الإمامة الكهنوتية. وأكدت عبد القدوس لـ"الخليج 365"، أن المتربصين بالثورة والجمهورية من الملكيين والموالين كانوا دائماً يحيكون المؤامرات والدسائس لإفشال الجمهورية واسقاطها وإعادة الملكية الإمامية. مصر العروبة والقومية بزعامة الرئيس القائد عبد الناصر هبت لمساعدة الجمهورية اليمنية وارسلت جنودها البواسل.



وأضافت نائبة رئيس دائرة الإعلام بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، ان أولئك الخونة كانوا يمثلون دور الوطنيين في النهار وفي الليل ينقلبون إلى ملكيين ويقومون باغتيال الابطال المصريين الذين لم يبخلوا بدمائهم من أجل نصرة شعب اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قيادية بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": مصر العروبة بزعامة عبد الناصر هبت لمساعدة الجمهورية اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.