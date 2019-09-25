ندوة في جنيف تستعرض جرائم الحوثيين ضد المدنيين

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365-صنعاء

عقد صباح اليوم الاربعاء في جنيف ندوة بنعوان " حقوق الإنسان في بلدان الصراع المسلح " في الشرق الأوسط، حيث سلطت الضوء على الخطاب السياسي للمليشيات الحوثية و حالة حقوق الإنسان في اليمن في ظل الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الانقلابية الحوثية .



في بداية الندوة التي نظمها المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بالشراكة مع الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية والمنظمات المتحالفة من أجل السلام ، أشار الأستاذ أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان الذي أدار الندوة أن أهمية الندوة تكمن في كونها تستعرض الانتهاكات الحوثية بالأرقام والإحصائيات ، وكونها توضح جرائم المليشيات الحوثية ضد المدنيين في كل مناطق اليمن .

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اهتمت الندوة بتوضيح انتهاكات المليشيات الحوثية لإتفاقية إعادة نشر القوات في الحديدة حيث تطرق الدكتور خالد عبد الكريم عضو فريق الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية رئيس المركز الدولي للتنمية والمعلومات في ورقة عمل بعنوان ( عرقلة عملية السلام ) الى خروقات المليشيات الحوثية المستمرة لوقف إطلاق النار من خلال الأعمال العسكرية وإطلاق الصورايخ والمقذوفات العسكرية على مواقع الجيش الوطني والمدنيين في عدد من مديريات محافظة الحديدة ، وتطرق الى تناقضات الخطاب السياسي الحوثي الذي يطلق المبادرات السلمية من ناحية ويقيض عملية السلام من ناحية أخرى من خلال العراقيل والمضايقات التي تزرعها المليشيات الحوثية أمام اتفاقية استوكهولم للسلام في اليمن .

من جهته، أستعرض المحامي ناصر القداري عضو فريق الإتحاد العالمي للجاليات اليمنية رئيس المركز اليمني الهولندي للحقوق والحريات ورقة عمل بعنوان ( إنتهاكات حقوق الإنسان في اليمن ) تطرق فيها الى الهجمات العشوائية التي تقتل أو تصيب المدنيين والممتلكات بقصد أو بالعمد باستخدام أسلحة ذات تأثير واسع النطاق ، وكشف المحامي القداري عن قيام المليشيا الحوثية بحملات اختطافات واعتقالات ممنهجة للمواطنين، حيث جرى توثيق (76) حالة اختطاف خلال شهر أغسطس 2019م تنوعت بين اختطافات وإخفاء قسري وحالات تعذيب منها (23) حالة اختطاف وإخفاء قسري لتجار في منطقة الفاخر شمال محافظة الضالع، و(19) حالة اعتقال تعسفي في محافظة إب، (7) حالات اختطاف وتعذيب في محافظة الحديدة و(3) حالات خطف وتعذيب في محافظة ذمار، إضافة إلى (12) حالة إخفاء في محافظة صنعاء، و(4) اعتقال في محافظة ريمة، و(7) اختطاف في محافظة حجة إضافة إلى (1) حالة تعذيب في محافظة تعز.

وأضاف المحامي القداري أن مليشيا الحوثي ارتكبت 258 انتهاكاً خلال الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري.