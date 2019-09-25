مقرر الجمعية الوطنية للإنتقالي لـ"اليمن العربي": الحوثي أرسل عدة رسائل عبر مبادرة المشاط

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

نصر هرهرة

كتب Advertisements سيد مصطفي

قال نصر هرهرة، مقرر الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي، أنه ستكشف التحقيقات و الايام عن مصداقية مبادرة المشاط من عدمه فمن الوهله الاولى ومن التوقيت يتببن انه قد اختار زمن اطلاقها بعناية فائقه، وربما بايحاء من طرف ذو خبرة بهدف الظهور بمظهر السياسي المرن هو وكل من خلفه وحوالية كداعيين لسلام.



وأكد هرهرة لـ"الخليج 365"، أن الهدف الرئيس من اطلاقها ليغطي على الاعتداء السافر على اراضي ومنشاءات الممللكه ، ولكي يظهر بانه يمد يد السلام من موقع القوة وليس الضعف اي انه بعد ان تبنى هذا الاعتداء يريد ان يقول ان خيوط اللعبة كاملة في يده وقرار الحرب والسلم بيده.

واضاف مقرر الجمعية الوطنية بالمجلس الإنتقالي، أن الحوثي في ذلك يوجه عدة رسائل في اتجاهات مختلفه ربما اهمها الى انصارة في الداخل ليرفع معنوياتهم المنهاره لكنه ليس جاد في خوض عملية سلمية تفاوضيه تفضي الى انهاء الانقلاب فقد اثبتت التجارب السابقة افشاله لكل الفرص التي فتحت افاق لعملية السلام لكنه اهدرها فهو لازال الى اليوم في حاة حرب على طول جبهات القتال ويحتل اراضي جنوبية ولازال يمارس التنكيل بكل القوى السياسية الحية في اليمن ويعتدي على حدود المملكة فمن عادته ان يعلن شيء ويمارس عكسه.