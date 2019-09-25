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العميد القلعي يطمئن على جرحى الجيش في أحدى مستشفيات نجران

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اليمن العربي-عدن 0 تبليغ

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019

العميد جمال القلعي

العميد جمال القلعي

العميد القلعي يطمئن على جرحى الجيش في أحدى مستشفيات نجران

كتب

الخليج 365-عدن

طمأن قائد لواء التحرير العميد جمال مجمل القلعي على الأوضاع الصحية لعدد من جرحى الجيش الوطني.

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ويتلقى الجرحى العلاج في مدينة نجران بالمملكة العربية تقديرا لبطولاتهم وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.

ووصف القلعي زيارته لهم بأنها تعتبر عربون محبة ووفاء لأبطال جيشنا الباسل الذين يسطرون أروع الانتصارات في مواجهة أعداء الوطن ويضحون بالغالي والنفيس ليبقي الوطن عزيزاً كريماً ،

وشكر العميد القلعي قيادة التحالف ممثلة بالمملكة العربية السعودية وقيادة العمليات المشتركة في المنطقة العسكرية السادسة على إهتمامهم البالغ بالجرحى ، وإيلائهم كل الرعاية الصحية لجرحى الجيش الوطني .

من جانبهم عبر عدد من الجرحى عن إصرارهم على العودة إلى جانب رفاق السلاح في ساحات المعارك حتى تحقيق النصر على الميليشيات الحوثية المدعومة  من إيران ، مشيرين إلى أن إصاباتهم لن تنال من عزيمتهم ومعنوياتهم وإرادتهم للعودة إلى الميدان وتطهير كامل أرض الوطن من رجس الإرهاب الحوثي ، شاكرين الملك سلمان وولي عهده على دعمها السخي والإهتمام بهم .

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