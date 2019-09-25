وزير حقوق الانسان يستعرض جرائم الحوثيين في جنيف

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

وزير حقوق الانسان محمد عسكر

كتب الخليج 365-متابعات

ناقش وزير حقوق الانسان محمد عسكر اليوم مع نائب الممثل الدائم لبعثة لكندا لدى الامم المتحدة في جنيف والقائم بالأعمال بالنيابة تمارا موهيني في مجلس حقوق الانسان بجنيف عددا من القضايا المتعلقة باوضاع حقوق الانسان في اليمن، واوجه التعاون المشترك والعلاقات بين البلدين الصديقين.

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وخلال اللقاء استعرض عسكر الوضع الحقوقي في اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثيين على الشرعية الدستورية في سبتمبر 2014م، مؤكدا ان الحكومة الشرعية تتبنى السلام وتضعه على رأس اولوياتها وان المليشيات هي التي ترفض السلام وتتبنى الحرب خيار وحيد.

وأكد أهمية تنسيق الجهود بين البلدين والعمل من اجل توحيد الموقف الدولي في مجلس حقوق الانسان بشأن اليمن .. لافتا الى ان الحكومة تبذل جهود كبيرة لحماية الحقوق والمساءلة عبر ثلاث آليات ، الية وزارة حقوق الانسان، الية اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي تعمل باستقلالية كاملة، والية التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان وجميع الاليات تعمل على توفير الحماية لحقوق الانسان ، وتضع الانتهاكات تحت المراقبة ، وان تلك الجهود تحظى برعاية اممية، وان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي تسعى الى توفير حماية اكبر لحقوق الانسان.

ودعا الوزير عسكر الى تكثيف الضغوط على مليشيات الحوثي للقبول بخيار السلام والتخلي عن خيار الحرب، اذ ان السلام القائم على المرجعيات الثلاث هو الخيار الامثل والامن لليمن.

وطالب الوزير من المسئولة الكندية توفير المزيد من الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات ، اذ اثبتت فاعليتها على الارض، وكفاءتها في الرصد والتوثيق والتحقيق بكل كفاءة.