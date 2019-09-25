الحديدة: مليشيا الحوثي تكثف من قصفها على مدينة التحيتا

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-الحديدة

تواصل مليشيا الحوثي قصفها على مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة ومواقع القوات المشتركة في استمرار لخرق الهدنة في الساحل الغربي.



وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي قصفت في ساعات الصباح مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مدينة التحيتا باستخدام مدفعية الهاون الثقيل وبمدفعية الهاوزر وأعقبه استهداف مكثف بالأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة المتوسطة وقذائف RBG.

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وكانت تعرضت مواقع القوات المشتركة، الثلاثاء، في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس جنوبي الحديدة للقصف والاستهداف طوال ساعات النهار وحتى حلول المساء على وقع تصعيد كبير باتجاه المناطق الساحلية في الليلة الماضية.

وتعرضت مساء الثلاثاء للقصف مواقع القوات المشتركة شمال المديرية وجنوبها والجهة الشرقية طوال ساعات النهار وحتى المساء بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وضاعفت مليشيات الحوثي تواجد عناصرها في عدد من مساجد مدينة الحديدة، ونشرت وأعادت توزيع آخرين جدد في مساجد ومصليات نساء ملحقة بها.

ورصدت مجاميع جديدة في مساجد وملحقاتها في مناطق وأحياء مختلفة، ومنها: خط الكورنيش وشوارع القدس والأقصى والأربعين والصبالية، حسب معلومات من راصدين لنيوزيمن.

أشارت المعلومات إلى زيادة استخدام مستودعات أرضية ملحقة بالمساجد كمخازن للأسلحة والذخائر وحتى استخدمت مغسلة للموتى ملحقة بمسجد كمخزن للأسلحة.