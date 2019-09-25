شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:نجاة قيادي إصلاحي من محاولة إغتيال بحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - Advertisements

"الخليج 365" - خاص أفاد مصدر محلي لـ ""الخليج 365""أن القيادي بحزب الإصلاح طارق بن الزوع تعرض لمحاولة إغتيال بمنطقة حصن ال زوع بمديرية القطن بمحافظة حضرموت . وحسب المصدر فقد اطلق مسلحين على متن سيارة النار على طارق بن الزوع وتمكنوا من الهرب بينما اصيب بن الزوع برصاص في بطنه ونقل للمستشفى.

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