شكرا لقرائتكم خبر عن عملية اغتيال السيسي .. قناة مصرية تنقل قبل قليل التفاصيل الكاملة وأسماء المتورطين (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ثت قناة «إم بي سي مصر»، مقطع فيديو يظهر اعترافات بمحاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن طريق القناصة في استراحته بالمعمورة.

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وتم عرض مقطع الفيديو لاعترافات أحمد إمام نجم، ومحمود هاني قبلان، عضوي "لواء الثورة" بمراقبة استراحة الرئاسة بالمعمورة في محاولة لاغتيال الرئيس السيسي باستخدام القناصة.

وقال أحمد إمام نجم، إنه تدرب على رصد الشخصيات الهامة وقام باستلام كاميرات لمراقبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد وصول معلومات عن تردده على استراحته في المعمورة على متن طائرة خاصة، وأن هناك من سيقوم بتنفيذ العملية واستهدافه بالقناصة.

وأشار محمود هاني قبلان، إلى أنه تدرب في سوريا، وكان يجهز لعملية الاغتيال من داخل إحدى الشقق السكنية المواجهة لاستراحة المعمورة بالإسكندرية.

وعرض برنامج «الحكاية» فيديو للشقة المستخدمة في مراقبة استراحة المعمورة في محاولة لاغتيال الرئيس السيسي، بالإضافة للأجهزة والكاميرات التي استخدمت في عملية المراقبة.