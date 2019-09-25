شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الرئيس "هادي" يصدر قبل قليل هذا الإعلان .. ويوجه دعوة هامة للشعب اليمني والمغرر بهم (شاهد ما... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اعلن رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي في خطاب له قبل قليل بمناسبة الذكرى 57 لثورة سبتمبر المجيدة ، أن معركة بناء الدولة لن تتوقف، والنضال من أجل الحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية والتوزيع العادل للثروة والسلطة وتحقيق الحكم الرشيد وترسيخ الدولة الاتحادية بصيغتها التي قررتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني سيستمر حتى تحقيق تلك الأهداف كاملة غير منقوصة.

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وجدد فخامته الدعوة للميليشيات الانقلابية إلى تحكيم العقل والعودة للمرجعيات الثلاث التي حظيت بإجماع وطني ودعم إقليمي ودولي والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة والتوقف عن تحدي إرادة الشعب اليمني.

وقال مخاطبا المليشيات الانقلابية: إن الحروب ليست خياراً لشعبنا ولولا أنكم فرضتموها بعنجهيتكم واستهتاركم بحياة شعبنا والانتقاص من كرامته لما ذهب إليها أحد، لقد كانت الحرب خياركم، ولابد للسلام حتى يتحول لخيار حقيقي أن تدعمه الوقائع والسلوك الحسن مع شعبنا ودولته ومؤسساته.

‏و وجه دعواته لكل من غرر به للتمرد على الدولة ومؤسساتها وثوابتها الوطنية العودة لجادة الصواب والتوقف عن السير في هذا النهج الدموي الذي يفضي لزيادة الإنقسام المجتمعي وزرع الحقد والكراهية وتعريض حياة الناس واستقرارهم للمآسي فيكفي شعبنا ما يعانيه جرّاء الانقلاب الحوثي.