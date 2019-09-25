أكثر من 36 غارة جوية على اليمن في 12 ساعة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي على اليمن خلال ال12 ساعة الماضية أكثر من 36 غارة جوية على صعدة وحجة ومديرية نهم بصنعاء.
وأكد متحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “طيران العدوان شن أكثر من 36 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية، منها 30 غارة على محافظة صعدة اغلبها على مديرية كتاف وأربع غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء وغارتين على مديرية حرض بمحافظة حجة”.
وأشار سريع إلى أن “الغارات تسببت بدمار كبير في مزارع وممتلكات المواطنين”.
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