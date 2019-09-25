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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : شاهد الاستخبارات الامريكية رسمياً : تفاجئ الجميع وتكشف ما الذي سيحدث في قادم الايام لليمن ومصير الحوثيين والمجلس الانتقالي والتحالف العربي

نشر موقع "ستراتفور" الاستخباراتي الأمريكي الشهير توقعاته حول الاحداث التي يشهدها الشرق الاوسط وخصوصاً اليمن والمستجدات

وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ملتقى طرق العالم، وتشمل شبه الجزيرة العربية، وجبال إيران، وسهول تركيا، وصحاري بلاد الشام، والأراضي الواقعة شمال الصحراء، وجميع السواحل ضمن هذه التخوم الجغرافية.



وتتلخص قصة المنطقة السياسية في التنافس بين مختلف اللاعبين الإقليميين والدوليين حول الهيمنة والتجارة، وتشمل قائمة القوى التقليدية في المنطقة كلا من تركيا وإيران، والقوى العربية الكبرى وتضم حاليا المملكة العربية السعودية ومصر، ويجعل التنافس على النفوذ بين هذه القوى دول المنطقة الأضعف ساحة للعنف وعدم الاستقرار.

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كعادته كل ربع عام، نشر موقع "ستراتفور" الاستخباراتي الأمريكي الشهير توقعاته لمسار السياسات العالمية خلال الربع الأخير من عام 2019 مخصصا فصلا من هذه التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وهنا يستعرض توقعات التقرير الاستخباراتي لمستقبل جنوب اليمن ومصير التحالف السعودي الاماراتي، والمستفيد الوحيد من تطورات الأوضاع في الجنوب.

التقرير أكد ان التصدعات داخل التحالف الذي تقوده السعودية، الذي يقود الهجوم المناهض للحوثيين سيستمر، حيث يقلل الانسحاب الإماراتي الجزئي من الخطوط الأمامية من قدرة التحالف على التركيز على التهديد الذي تشكله الحركة المتمردة.

وفي هذه الأثناء، سيتحرك المجلس الجنوبي الانتقالي، المشارك في التحالف اسميا، ضد الإدارة التي تدعمها الأمم المتحدة للرئيس "عبدربه منصور هادي"، مطالبا بمزيد من الحكم الذاتي والضمانات السياسية، في سعيه لتحقيق هدف المجلس القديم المتمثل في استعادة استقلال "جنوب اليمن".

وأكد التقرير ان تخفيف الضغط على الحوثيين سيساعد في منحهم مهلة لمواصلة مهاجمة الأهداف السعودية الاستراتيجية، في حين أن المزيد من الاقتتال الداخلي مع التحالف سيعطي الجهاديين في الجنوب فرصة أكبر للازدهار. وعلى الرغم من الاختلاف الإماراتي السعودي في اليمن، من غير المرجح أن تؤثر هذا الخلاف على تحالفهما في المسارح الأخرى.