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عدن - ياسمين التهامي - عاجل..الرئيس المصري السيسي يوجه قبل قليل صفعة مدوية وضربة ساحقة لأبناء الشيخ زايد ويثلج صدور كل اليمنيين ويتمنون تقبيل رأسه ( لن تصدق ماذا قال )

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي صفعة مدوية وضربة ساحقة لأبناء الشيخ زايد يثلج بها صدور كل اليمنيين في الشمال والجونب. ففي الوقت الذي تقرع فيه الامارات طبول الحرب وتشعل الفتن في الشمال والجنوب دعا السيسي الى وقف الحرب في اليمن.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أ إنه"آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي أزمة اليمن ". جاء ذلك خلاله كلمته مام الجمعية العامة للأمم المتحدة "آن الأوان لوقفة حاسمة تنهي أزمة اليمن من خلال الحل السياسي بمرجعياته المعروفة وإنهاء التدخلات من الأطراف غير العربية".

واضاف " إنه علينا جميعا فتح نقاش معمق تحت مظلة الأمم المتحدة، من خلال تأكيدنا الالتزام بنظام عالمي عادل قائم على السلام والاحترام المتبادل".

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