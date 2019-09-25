شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل : انقلاب قطري جاري الآن و قناة الجزيرة تبث هذا الخبر العاجل .. وهذا ما يحدث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عـــــــــاجل : انقلاب قطري جاري الآن و قناة الجزيرة تبث هذا الخبر العاجل .. وهذا ما يحدث

بدلت دولة قطر موقفها وأعلنت رفضها لبيان قمة مجلس التعاون والقمة العربية



وقال وزير الخارجية القطري للجزيرة: تحفظنا على عناصر في بياني قمتي مكة الطارئتين لأنهما لم يقرا وفق الإجراءات المعهودة

واضاف: البيانان أدانا #إيران دون الإشارة إلى سياسة وسطية للتحدث معها.

واشار ان البيانان تبنيا سياسة واشنطن تجاه #إيران وليس سياسة تضع جيرتنا معها بالاعتبار

Advertisements

وقال ان بيان القمة الخليجية تحدث عن خليج موحد لكن أين هو في ظل استمرار حصار #قطر ؛ حد وصفه.

واشار ان بيان القمة الإسلامية كان ليغفل القضية الفلسطينية لولا طلب من الوفد الفلسطيني.

وقال ان قطر لا توافق على ما يناقض ثوابت القضية الفلسطينية ولن نقبل بتجاوز الفلسطينيين

واضاف : دعمنا حكومة الوفاق الليبية لكن هناك دول تعترف بها وتدعم قوات أخرى.

وتابع : دول الحصار ضغطت على أطراف إقليمية للوقوف ضدنا فالصومال يعاقب لعلاقته معنا.

الى ذلك قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش تعليقا على تحفظ قطر على بياني القمتين العربية والخليجية: "يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عن ما تم الاتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة أو النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة".