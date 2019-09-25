شكرا لقرائتكم خبر عن الأضخم في تاريخ البشرية .. السعودية تكشف عما يحدث في 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأضخم في تاريخ البشرية .. السعودية تكشف عما يحدث في 2020

كشفت السعودية عن حدث اعتبره مسؤولون أنه "الأضخم في تاريخ البشرية".

وقال نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوم"، إن مشروع نيوم يعتبر "الأضخم في تاريخ البشرية"، حسب صحيفة الاقتصادية.

وتابع نظمي النصر أن 2020 سيكون "بداية الزخم الفعلي لمشاريع نيوم الحالمة، التي ستكون شاهدة على همة السعوديين لبناء مستقبل واعد لبلدهم".وأشار النصر إلى الانتهاء من مطار خليج نيوم وإطلاق العمل على المجمعات السكنية للعمالة التي ستنتقل لتطوير المشروع.

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واعتبر النصر أن مشروع نيوم "الأضخم في تاريخ البشرية"، مشيرا إلى إطلاق "نيوم" حزمة من المبادرات الاجتماعية للمجتمع المحلي، من بينها ابتعاث أول مجموعة من أبناء وبنات المنطقة لدراسة البكالوريوس في الولايات المتحدة في تخصصات تم تحديدها لخدمة أهداف المشروع.

وتطل "نيوم" على ساحل البحر الأحمر، وهي أول منطقة خاصة ممتدة بين 3 دول، إذ ستمتد بنيته وأراضيه إلى داخل الحدود المصرية والأردنية، فضلا عن ربط الموقع أيضا بين 3 قارات، هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، ما يجعله نقطة محورية، يمكن لنسبة 70% من سكان العالم الوصول إليها بأقل من 8 ساعات، بحسب ما ذكره موقع المشروع.

وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عن إطلاق مشروع "نيوم،" شمال غرب السعودية، والذي يعتبر من بين أكبر المشاريع في السعودية والمنطقة العربية، إذ يمتد عبر ثلاثة بلدان على مساحة تصل إلى 26,500 كيلومتر مربع.

ويعتبر المشروع الضخم الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار، جزءا من رؤية السعودية 2030، والتي تطمح إلى تطوير المملكة في مجالات عدة، على رأسها السياحة.

وأعلن القائمون على المدين أن "نيوم" ستقدم خمس مميزات للأفراد تتمثل بـ"معايير عالمية لنمط العيش من حيث الجوانب الثقافية والفنون والتعليم، وتخطيط عمراني متطور، وبيئة معيشية رفيعة المستوى، وخدمات مدنية تقنية في الصحة، والتعليم، والنقل، والترفيه، بالإضافة إلى فرص عديدة للنمو والتوظيف".