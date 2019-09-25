الاكثر مشاهدة - شاهد ما فعل ‘‘أردوغان’’ بعدما شاهد ‘‘السيسي’’ على نفس طاولة العشاء مع الرئيس الأمريكي (صورة)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ما فعل ‘‘أردوغان’’ بعدما شاهد ‘‘السيسي’’ على نفس طاولة العشاء مع الرئيس الأمريكي (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

Advertisements

​

​​​​​​

​​

راجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن الجلوس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعدما رأى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جالساً معه، حسب ما ذكرت صحيفة "زمان التركية" اليوم الأربعاء.

ووفقاً لمراسل صحيفة حريت في أمريكا، راضي جانكلي جيل، تراجع أردوغان عن دخول القاعة التي احتضنت العشاء الرسمي، بعد أن وجد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي محاطاً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس بولونيا أندريه دودا، وغيره من زعماء.

ويُذكر أن الرئيس التركي أعاد فتح موضوع وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في كلمته التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.