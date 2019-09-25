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عدن - ياسمين عبدالعظيم - موجة غضب عارم ضد الفنانة أصالة نصري بسبب وضعها صور الملك سلمان وولي العهد في هذة المنطقة من جسدها ..شاهد

واجهت المطربة السورية، أصالة نصري، انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها أثناء مشاركتها في حفلات اليوم الوطني السعودي الـ89.

وأطلت "أصالة" بفستان أخضر فضفاض بأكمام، وأظهرت كتفيها بشكل بسيط، واعتمرت "كوفية" عليها علم السعودية وصورتا الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

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• موجة غضب عارم ضد الفنانة أصالة نصري بسبب وضعها صور الملك سلمان وولي العهد في هذة المنطقة من جسدها ..شاهد

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وأحيت "أصالة" حفلاً غنائيًا بمركز الأمير سلطان الحضاري، بمشاركة فرقة شعبية، وشاركها الحفل المطرب أصيل أبو بكر والمطرب عبد الله الرويشد.

ولاقت الإطلالة استهجان عدد كبير من متابعي أصالة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب البعض عن انتقادهم للون الفستان وتصميمه.

وتحيي السعودية، اليوم، ذكرى اليوم الوطني الـ 89، وهو ذكرى تأسيس المملكة الحديثة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.