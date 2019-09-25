شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وفاة داعية سعودي شهير قبل قليل والحزن يجتاح المملكة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وفاة داعية سعودي شهير قبل قليل والحزن يجتاح المملكة

توفي، العالم الزاهد الأديب والمؤرخ الفيزيائي المعمَّر الشيخ محمد سعيد الطنطاوي، عن عمر يناهز المائة عاماً، في محافظة جدة، وصلي عليه فجر اليوم في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة.

الشيخ "الطنطاوي" هو الأخ الأصغر للشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله- وقد عنى به عنايةً خاصة، كما أورد في ذكرياته، ويعد من الأذكياء والأقوياء في دينه، وقد برع في الفيزياء والكيمياء وتدريسهما، وانقطع وتفرغ للعلم الشرعي والعبادة، رحمه الله وأسكنه فسيح الجنان

-------------------------------------

شاهد ايضا :

• عاجل : وفاة داعية سعودي شهير قبل قليل والحزن يجتاح المملكة والوطن العربي

• عـــــاجـــــل : مقتل أحمد علي عبدالله صالح قبل قليل في ابو ظبي على يد مواطن من يافع

• ظهور مفاجئ لـ صدام حسين لأول مرة منذ إعلان إعدامه .. وابنته رغد تنشر اليوم فيديو هز العرب وأذهل الحكام.. شـاهد

• عاجل : فتحي بن لزرق ينشر صورة من مطار عتق تثلج قلوب اليمنيين ..شاهد

Advertisements

• تركيا تنشر التسريب الذي قصم ظهر محمد بن سلمان ..كيف تم تخدير الصحفي خاشقجي ومن هو المسؤول الخفي الذي كان بانتظاره في القنصلية

• عـــــاجـــــل: حزن كبير يجتاح السعودية .. وفاة اشهر داعية يحبه الجميع ..شاهد كيف كانت لحظات الوداع

• موجة غضب عارم ضد الفنانة أصالة نصري بسبب وضعها صور الملك سلمان وولي العهد في هذة المنطقة من جسدها ..شاهد

-------------------------------------

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عدة مقاطع للشيخ الطنطاوي، كان اللافت منها على الرغم من كبر سنه، وعلى فراش المرض، إلا أنه يقدم نصائح شعرية بالفصحى، بالإضافة لوصية قال فيها: "اسلك سبل الهدى ولا يغرّك قلة السالكين.. وتجنب سبل الضلالة، ولا يغرّك كثرة الهالكين".

وشغل الشيخ منصب المستشار العلمي لرئيس جامعة أم القرى، وامتاز في معرفة التاريخ واستحضار أحداثه وأشخاصه، بالإضافة إلى حفظ الشعر ونظمه، وهو من أعاجيب عصرنا في حياته الخاصة وعبادته وزهده وانقطاعه لمجاورة بيت الله الحرام وعلمه، كما نشر له الكثير من الرسائل والمقالات، منها ما يتصل بتاريخ مكة والبعض الآخر لم يكمل إنجازه من المشاريع العلمية.

وينحدر الشيخ محمد الطنطاوي من العاصمة دمشق ومن مواليد عام 1923م، وهو الأخ الأصغر للشيخ علي الطنطاوي، رحمه الله، حيث ترك سوريا في ظل حكم نظام الأسد، وتوجه للإقامة في مكة المكرمة، ثم محافظة جدة، ونقل للمستشفى عقب تعبه ولازم السرير الأبيض قبل أن يتوفاه الله يوم أمس.