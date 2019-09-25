شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترد على تصريحات الجبير بمنع وفدها في نيويورك من حضور افتتاح معرض الملك سلمان.. (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افتتح وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، الثلاثاء، معرض مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في مقر الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، بأن الوزير افتتح المعرض بمشاركة وزير خارجية مملكة البحرين ووزير الخارجية اليمني والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان والمفوض العام للأونروا.

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ولوحظ في الافتتاح غياب الجانب الإماراتي عن المشاركة خصوصا بعد تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، والتي اتهم فيها المجلس الانتقالي الممول اماراتياً باحتلال مواقع الحكومة الشرعية بعد انسحاب الإمارات من اليمن.

وبحسب مصادر صحفية فإن الإمارات عمدت على عدم الحضور في الافتتاح كنوع من الاحتجاج غير المباشر على تصريحات الجبير والتي كشف فيها عن انسحاب الإمارات من اليمن واستغلال مليشيا الانتقالي الجنوبي على احتلال مواقع الحكومة الشرعية.

مراقبون سياسيون أكدوا بأن "حديث الجبير عن انسحاب الامارات من اليمن واستغلال الانتقالي لهذه الفرصة، والسيطرة على مؤسسات الدولة يعني ضمن ما يعني أن الخيار العسكري ضد الانتقالي ما يزال مفتوحا في حال أصر على مواصلة التمرد وحرف بوصلة الحرب ومحاكاة مليشيا الحوثي الانقلابية".