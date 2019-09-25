شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحرج الغرب وتضع أمريكا في مأزق وتعلن شروطا تاريخية تجبر إيران على الركوع .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، إن المدد الزمنية في الاتفاق النووي الإيراني غير مقبولة.

ووفقا للوزير السعودي: فإن “الاتفاق النووي ضعيف ويجب تشديد آلية تفتيش المنشآت النووية الإيرانية”.

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وأضاف الجبير أن “أي اتفاق يجب أن يشمل ملف الصواريخ الإيرانية”.

وأضاف الجبير الذي يتواجد ضمن وفد بلاده في نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، أن “الجميع يريد تجنب الحرب والإيرانيون فقط يريدون التصعيد”.

وتابع قائلا: “نحن الآن نجري تحقيقنا في الاعتداءات على أرامكو وعندما ننتهي سنعرض النتائج على العالم”.

وأشاد الجبير بالإجماع الدولي بالإجماع الدولي على اتهام إيران بهجوم أرامكو.

وكشف أن “محققون أمميون ومن دول أخرى يشاركون في تحقيقات هجوم أرامكو”، مؤكدا أن الصواريخ التي استهدفت المنشأتين جاءت من الشمال ويجرى العمل على تحديد الموقع الذي انطلقت منه.

ويرى الجبير أن محاولة ربط هجوم أرامكو باليمن “غير منطقية” لأن الصواريخ أطلقت من الشمال وليس من اليمن” على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أنها وافقت على النتائج التي توصلت إليها الولايات المتحدة بأن إيران مسؤولة عن الهجمات على “أرامكو”، ما أدى إلى خفض إنتاج النفط السعودي، وطالبوا طهران بالموافقة على التفاوض على برامجها النووية والصاروخية وقضايا الأمن الإقليمي.