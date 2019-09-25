شكرا لقرائتكم خبر عن الحمدي الشهيد الحي!! وداعا مع رفاقك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن: التربة -محمد العزعزي

قال تعالى'"ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون" صدق الله العظيم.

حمدي عمر احمد سعيد المقطري من قرية المصعد بالمقاطرة في لحج استشهد يوم 9/8/2019 في جبهة العارضة في حجة ووري جسده الطاهرالثرى في جيزان وتكفل خاله فهد محمد كليب باتمام مراسم الدفن هناك في جنوب السعودية .

الحمدي المقطري شهيد الحرية والكرامة كان جنديا شجاعا في اللواء (122) جبهة العارضة الشاب الجميل فضل الآخرة عن الدنيا وهو في قمة الشباب (عازب) وقد اختار الله له الشهادة .

حمدي درس الثانوية في مدرسة الفجر الجديد بالتربة ثم التحق بكلية العلوم الادارية في فرع جامعة بالتربة في تعز قسم ادارة الاعمال مستوى ثاني ووقف قيد الدراسة الجامعية ليلتحق بركب الخالدين.

Advertisements

بعد ان انتهينا من استقبال المعزين في مجلس العزاء يوم 23/9/2019 بحضور الامين العام للوحدوي الناصري وقيادة فرع تعز وأعضاء وكوادر التنظيم وكوكبة من قيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية وأعيان المجتمع وقرأ الحضورالفاتحة على ارواح شهداء الوطن اليمني وشهداء التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وهم حمدي المقطري وشادي العزعزي وعبدالمطلب الإدريسي وطارق المذحجي واحمد الهركلي وفقيدي الوطن وضاح علي المقطري ومحمد علي عون المذحجي فإن كل اللغات تعجز عن رثاء الشهداء فالأحزان على فراق الأبناء والفقد ليس له سقف ، ولا يسعنا الا قول اللهم الهم والديه الصبر والسلوان واعصم قلب كل اب وام كلموا حزنا وكمدا بفقدان فلذات اكبادهم.

والد حمدي توفى ثلاثة من اولاده قبل استشهاد نجله وقد استقبل خبر الفاجعة بصدمة كبيرة أثرت على حياة المناضل عمر استشهاد الحمدي الأنيق فاجعة فقد غاب جسدا فى جبهة العارضة وبقي روحا فينا ..توقف قلبه عن العمل كما يتوقف قلب طائر النورس عن التحليق، عمره سبع وعشرون سنة ..جسمه كلون حقول الياسمين في الربيع كان حمدي مناضلا مقطريا صلبا ، وهو جميل الوجه معتدل القامة، وشفافاً كالدمعة، وعالى الرأس كمئذنة المظفر فالشهداء لا يموتون بل احياء عند ربهم يرزقون.

إن استشهاد الحمدي أكد للجميع حقيقة لم نكن نعرفها، وهى أن الشباب أشجع منا وأكثر منا قدرة على فهم طبيعة الحياة القصيرة فتركوا الدنيا وأسرعوا نحو حياة الخلود الأبدية فهي خير من الدنيا وما فيها.

الحمدي عاش شهما ولستشهد شجاعا وأخلاقه عالية دائما مبتسم بشوش رجل مواقف لايتخلى عن نصرة المظلومين تحمل مسؤلية نفسه منذ الصغر.. شاب مكافح عمل ودرس وكان بارا بوالديه ومطيع وله صفات الشاب النبيل بأخلاق الفرسان وشجاعة النبلاء وسلوك مستقيم.

شبابنا يرحلون وهم لا يتحملون ماحل بالوطن فكثير منهم عانى لم يتحمل مأساة الوطن ومعاناته وهم فتية (آمنوا بربهم فزدناهم هدى) لأنهم الاوفياء للمبادئ العظيمة والمجسدين لها وهم من حملوا الوطن في احداق اعينهم وفي قلوبهم التي لا تتحمل هذا العبث الذي يروه ففضلوا الرحيل عن البقاء في وطن اشبه بقطعة من جهنم على يد ابنائه وتحالف الشيطان المحلي والاقليمي والدولي وحتما ستبقى اليمن بدماء الشهداء ولا نامت أعين الجبناء.