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عدن - ياسمين التهامي - زيارة مشرف التغذية محافظة لحج ومدير التغذية بالصحة بالمقاطرة للمرافق الصحية بزريقة الشام
جهينة يمن: عبد الحفيظ الزريقي.
زار الاخ مشرف محافظه لحج عادل الصماتي منسق التغذيه بطورالباحه ومعه مدير التغذية بمكتب الصحة بمديرية المقاطرة الدكتور عزام فؤد المراكز والوحدات الصحية بزريقة الشام مديرية المقاطرة محافظة لحج بهدف تقييم عمل التغذية
للوحدة الصحية بالمونسة والوحدة الصحية بالجمرك ومستوصف الدريح والوحدة الصحية بالبكيرة
وخلال الزيارة اكد الاخ عزام فواد منيق التغذية بمديرية المقاطرة بان التقييم ممتاز للمرافق التي تم زيارتها وتم عمل استمارة تقييم وفقا لمعايير التقييم التي يعدها مكتب التغذية غي مكتب الصحة بالمحافظ
وفي خلال زيارة الفريق للوحدة الصحية بالبكيرة قال مدير التغذية عزام فواد بان الوحدة الصحية بالبكيرة رغم حداثتها الا انها تعتبر من افضل المراكز الصحية على مستوى المديرية وان فريق التغذية بالوحدة الصحية من افضل الفرق بالمديدرية
واضاف عزام فواد من يشاهد الوحدة الصحية بالبكيرة في وقت العمل يقول هذا ليس في المقاطرة وكاننا اشاهد مرفق صحي بالمدينة واتسال هل يوجد سر جاذب لاقبال المواطنين للوحدة الصحية
وتاكدت ان سر الاقبال هو حسن التعامل مع المرضى والنظام وتقديم الخدمة الصحية اللازمة وباقل الامكانات وقوة الترابط بين المتطوعات والمجتمع والمرفق والتواصل الناجح مع المرفق والمتطوعات والمعالج والمجتمع وفق معلومات صحيحة والتغذية الايجابية وتوفر دعم مكتب الصحة ومنظمة رعاية الطفولة العالمي save the children
وفوق هذا وذاك العمل الجد والاجتهاد والحضور اليومي ولبس الزي الصحي وتقديم الخدمة الطبية السليمة وصرف الادوية المتوفرة
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