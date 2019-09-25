جمال الشعري لـ"اليمن العربي": تعز أكثر المحافظات التي وقفت مع عبد الناصر ولايزال أحد شوارعها يحمل اسمه

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

جمال الشعري

كتب Advertisements سيد مصطفي

قال جمال الشعري، الروائي اليمني وبطل الرواية العربية، أن محافظة تعز كان لها دور خاص في ثورة 26 سبتمبر، حيث كانت معقل للثورة ضد الإمام، وأنها من أكثر المافظات التي وقفت مع القوات المصرية التي أرسلها لليمن الرئيس جمال عبد الناصر.



وأكد الشعري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عبد الناصر لم يخطب في الجمهوريين إلا في محافظة تعز، حيث زار اليمن وتفقد جبهة الحرب آنذاك، ولا تزال خطابه عالقًا في أذهان اليمنيين، حيث شهد حشد جماهيري ضخم جدًا لمشاهدة الزعيم وسماع خطابه.

وأضاف الروائي اليمني وبطل الرواية العربية، أن تعز بها شارع يسمى شارع جمال عبد الناصر، وهو الشارع الذي خطب فيه الرئيس عبد الناصر في اليمنيين، ولا يزال الكثيرين من أهل تعز يتذكرون خطاب الزعيم ويحفظون أجزاء منه.