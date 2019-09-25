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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
جمال الشعري
كتب
سيد مصطفي
قال جمال الشعري، الروائي اليمني وبطل الرواية العربية، أن محافظة تعز كان لها دور خاص في ثورة 26 سبتمبر، حيث كانت معقل للثورة ضد الإمام، وأنها من أكثر المافظات التي وقفت مع القوات المصرية التي أرسلها لليمن الرئيس جمال عبد الناصر.
وأكد الشعري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عبد الناصر لم يخطب في الجمهوريين إلا في محافظة تعز، حيث زار اليمن وتفقد جبهة الحرب آنذاك، ولا تزال خطابه عالقًا في أذهان اليمنيين، حيث شهد حشد جماهيري ضخم جدًا لمشاهدة الزعيم وسماع خطابه.
وأضاف الروائي اليمني وبطل الرواية العربية، أن تعز بها شارع يسمى شارع جمال عبد الناصر، وهو الشارع الذي خطب فيه الرئيس عبد الناصر في اليمنيين، ولا يزال الكثيرين من أهل تعز يتذكرون خطاب الزعيم ويحفظون أجزاء منه.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال الشعري لـ"اليمن العربي": تعز أكثر المحافظات التي وقفت مع عبد الناصر ولايزال أحد شوارعها يحمل اسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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