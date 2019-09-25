ورد الان : الحكومة اليمنية تعلن تمردها للمرة الاولى على التحالف السعودي وتطالب بتحقيق عاجل

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عدن - ياسمين التهامي - "الخليج 365" - خاص

عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن أسفه للحجز التحفظي على أصول وممتلكات 35 عضواً في مجلس النواب اليمني “البرلمان” من قبل جماعة الحوثيين المدعومة إيرانياً.

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وقال “غريفيث”، في تغريدة نشرها مكتبه على “تويتر”، “آسف للحجز التحفّظي على أصول وممتلكات 35 نائباً يمنياً في صنعاء”، دون مزيد من التفاصيل.

وأضاف أن “الأمر يترك صورة سلبية حول العمل المستقل لمؤسسات الدولة”؛ في اتهام ضمني للحوثيين بانتهاك استقلالية المؤسسات القضائية، واستخدامها ضد الخصوم.

وكانت جماعة الحوثي الإنقلابية قررت في 14 سبتمبر الجاري، الحجز والتحفظ على أموال وممتلكات 35 برلمانياً من المعارضين لها.

