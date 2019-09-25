شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــاجل .. إغتيال ملك الاردن "عبدالله" قبل قليل .. وقناة الجزيرة تنقل هذا الخبر العاجل .. شاهـد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

علمت “يورابيا” ان جهات أمنية أردنية تشكلت لجهة فتح تحقيق خاص ووصف بالموسع على خلفية تسريبات لـ تقريرا وصف بـ”الاستخباري والخطير ” يقضي بتعرض الملك عبدالله الثاني لعملية إغتيال نشرت على موقع اخباري اردنية كما انتشر على منصات التواصل الاجتماعي وتحولت إلى مادة صحفية في العديد من وسائل الاعلام العربية والعالمية ،

ما يؤشر الى وجود خلافات داخل المؤسسات البارزة وشخصيات نافذة.رغم ان التقرير لم يحظى بالمصداقية منذ ترويجه داخليا عبر تطبيقات “واتساب” و”فيسبوك ” و”نبض”، لناحية التناقضات الكثيرة الواردة فيه وخلط للاوراق الداخلية ، وعدم الانسجام الوارد لناحية الهجوم على شخصيات ، كانت يوم امس شخصيات أمنية نافذة، وتبرئه شخصيات اخرى وجهات سياسية بعينها، بينهم المشرف العام على صحيفة “عمون ” الالكترونية الأردنية، الصحفي أحمد الحياري.

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ونفى الاردن المعلومات التي تداولها موقع الاكتروني محلي وصحيفة “القبس الكويتية ” والذي يتحدث عن إحباط الامن الاردني اكبر مخطط يستهدف إغتيال الملك، واتهام جنرال تمت إحالته إلى التقاعد مؤخراً بالتعاون مع قريب للملك يعيش في دولة اوروبية، بحسب مصادر خاصة لـ”يورابيا”.

وبرأ التقرير “المفبرك”، بحسب دوائر الامن نفسه التي سربت “الخبر” لوسائل الاعلام المحلية، ساحة الاخوان المسلمين من الدخول ضمن الخطة التي تستهدف الملك والتي جاءت متزامنة مع لقاء العاهل الاردني عبدالله الثاني مع ممثلين للاخوان المسلمين الاسبوع الماضي.

بالتزامن نشر الأعلامي في قناة الجزيرة القطرية، فيصل القاسم، تغريدة يتضمن :”الاخوان المسلمون في الاردن يمنعون انقلاباً عسكرياً”، كما تزامن نشر الخبر “التقرير المزعوم “محلياً، بالتزامن مع زيارة لوزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية ولقاءه الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء الاردني وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، الجنرال محمود الفريحات .